Назначен новый руководитель ГИБДД в Новосибирске

Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области с 25 апреля на должность руководителя городской Госавтоинспекции назначен майор полиции 38-летний Роман Мельников. Ранее правоохранитель возглавлял отдел ГИБДД «Ордынский».

В феврале прошлого года приказом главы МВД РФ руководителем ГИБДД Новосибирской области был назначен выходец из Челябинской области Александр Бабенков. До этого он занимал должность заместителя начальника управления ГИБДД по Челябинской области.

О причинах смены руководства в городском управлении не сообщается.

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Лолита Белова