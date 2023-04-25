Netflix вложит $2,5 млрд в южнокорейские фильмы и телешоу

В ближайшие четыре года Netflix намерен инвестировать $2,5 млрд в производство южнокорейских сериалов, фильмов и телешоу. Как сообщает Reuters, соответствующее заявление было сделано после встречи соруководителя Netflix Теда Сарандоса с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, находящимся в США с государственными визитом.

Южнокорейская индустрия развлечений развивается в последние годы быстрыми темпами и стабильно пользуется спросом за пределами страны. В 2021 году, по данным официальных ведомств Южной Кореи, которые приводит Reuters, объем экспорта развлекательного южнокорейского контента, включая музыку, видеоигры и фильмы, достиг рекордного уровня — $12,4 млрд. Это больше, чем объем экспорта бытовой техники и аккумуляторных батареек. Предыдущий опыт Netflix с южнокорейским контентом оказался очень успешным: сериал «Игра в кальмара» остается самым популярным сериалом у зрителей Netflix за все годы.

Акции южнокорейских кинокомпаний и компаний развлекательной индустрии на новостях о Netflix активно растут. В частности, Showbox показывает почти 9-процентный рост, Studio Dragon — более 2%.

Алена Миклашевская