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Умер народный артист России Геннадий Богачев

В возрасте 78 лет умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщил Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова, в котором он работал. В пресс-службе театра уточнили, что причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь.

Геннадий Богачев

Геннадий Богачев

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Геннадий Богачев

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Геннадий Богачев пришел в БДТ сразу после окончания Ленинградского театрального института в 1969 году. Его принял в труппу сам господин Товстоногов. Первой работой актера на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!».

«Он играл и юных красавцев-героев, и характерных персонажей, выходил на сцену и в драмах, и в комедиях, и в фарсовых постановках. Среди его знаменитых и любимых публикой работ — роли в теперь уже легендарных спектаклях Товстоногова "Ханума", "Пиквикский клуб", "Ревизор", "Волки и овцы", "На дне"»,— рассказали в театре.

За роль в спектакле Андрея Могучего «Алиса» в 2015 году он получил премию «Золотая маска». Также снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, в их числе «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: знакомство» (1979 год), «Отпуск в сентябре» (1979), «Агент национальной безопасности 2» (сериал, 2000), «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000), «Мастер и Маргарита» (мини-сериал, 2005), «Брежнев» (мини-сериал, 2005). Помимо этого, работал актером дубляжа — его голосом говорили, в частности, Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон.

Лаура Кеффер

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