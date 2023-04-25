В Сочи ветераны войны к 9 мая получат от 5 до 10 тысяч рублей

К 78-й годовщине Победы власти Сочи подготовили дополнительные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере от 5 до 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В бюджете города для этих целей предусмотрено около 15 млн руб. На сегодняшний день в Сочи проживает более тысячи ветеранов войны. Городские власти ежегодно им предоставляют санаторно-курортное лечение. Также ветераны получают необходимое медицинское обслуживание, им помогают решить бытовые вопросы.

«Для всех участников Великой Отечественной войны в городе пройдут адресные концерты, приуроченные к 78-й годовщине Победы. Фронтовые агитбригады выступят во дворах домов ветеранов»,– информирует пресс-служба администрации Сочи.

С 25 апреля волонтеры будут раздавать на улицах георгиевские ленты. В муниципальных кинотеатрах пройдут показы военных фильмов, а сочинские музеи 9 мая будут работать бесплатно.

Андрей Пугачев

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