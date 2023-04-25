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В марте почти половина МСБ заявила о снижении продаж

Однако кадры и инвестиции показали положительную динамику

Согласно Индексу RSBI, который в марте составил 53,5 пункта, темпы роста деловой активности малого и среднего бизнеса незначительно замедлилась по сравнению с прошлым месяцем на фоне сохраняющегося спада продаж, о чем заявила практически половина опрошенных компаний.

Фото: пресс-служба ПСБ

Фото: пресс-служба ПСБ

Несмотря на небольшое снижение в отчетном периоде, Индекс деловой активности уже четвертый месяц подряд продолжает удерживать позиции в зоне роста. Так, в марте этому способствовала положительная динамика, которую продемонстрировали компоненты Кадры и Инвестиции, высокие значения компоненты Кредиты, а также оптимистичные ожидания бизнеса на ближайшие три месяца по выручке.

Изменение индекса по компонентам, в п.п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Основные тренды

Компонента Продажи сократилась до уровня августа 2022 года после четырех месяцев непрерывного роста и оказала значительное влияние на показатели Индекса в целом.

В марте доля предпринимателей, чей бизнес столкнулся с фактическим сокращением выручки, увеличилась на 7 п.п. и достигла 47% от общего числа опрошенных, при этом показатели роста выручки у предпринимателей остались практически неизменными по сравнению с прошлым месяцем и составили 12%.

В прошлом месяце на 3 п.п. до 35% увеличилось количество тех МСБ, кто в ближайшие три месяца ожидал роста выручки. Однако эффект от положительных ожиданий нивелировался увеличением доли компаний, которые готовились к сокращению выручки в тот же период – таких в марте было 22% против 18% в феврале.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кадры выросла до максимального значения с лета 2021 года.

Доля компаний, которые в ближайшие три месяца планировали набирать новых сотрудников, увеличилась на 4 п.п. и составила 28%, что стало максимумом за все время исследований. При этом доля тех, кто планировал сокращать персонал в тот же период также увеличилась на 2 п.п. и составила 6% от всех опрошенных.

В марте на 2 п.п. выросла доля тех, нанимал персонал, - она составила 11%, а доля тех, кто сокращал сотрудников, практически не изменилась и была зафиксирована на уровне 18%.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Инвестиции выросла впервые в 2023 году.

На рост компоненты повлияло снижение на 2 п.п. доли тех компаний, которые сокращали инвестиции в свой бизнес, - таких было лишь 8% в отчетном периоде. Кроме того, до 19% выросло количество тех, кто инвестировал в расширение деятельности.

В марте ожидания по будущим инвестициям были относительно стабильны – 28% МСБ планировали расширение бизнеса во втором квартале. Количество тех, кто в ближайшие три месяца планирует сокращать инвестиции, практически не изменилось и составило 5%.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кредиты демонстрирует уверенные позиции в зоне роста, несмотря на небольшое снижение в марте на 0,5 пункта.

Показатель неудовлетворенного спроса остался на близком к минимальным историческим значениям уровне в 11%.

Доля предпринимателей, которые имеют кредит в банке, незначительно сократилась с 30% до 29%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Деловая активность среднего бизнеса снизилась до 57,5 пунктов. Основной причиной снижения стало падение показателя фактической выручки у представителей среднего бизнеса.

В марте рост показал только индекс малого бизнеса. Основными драйверами роста в сегменте стали более позитивные ожидания по найму сотрудников в будущем, а также улучшение инвестиционной активности – фактическое расширение показало положительную динамику.

В сегменте микробизнеса существенных изменений не наблюдалось, индекс остался на нейтральном уровне в 50,0 пунктов. Немного ухудшились показатели с фактической выручкой, что нивелировало небольшие позитивные изменения в остальных компонентах.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

В марте все подындексы по сферам деятельности остались в зоне роста.

Но положительную динамику показала только деловая активность в сфере услуг, достигнув отметки 53,2 п. Ключевыми драйверами роста в сфере услуг были позитивные ожидания по выручке, а также более активная инвестиционная деятельность компаний.

Деловая активность производственных и торговых компаний немного ухудшилась за март, хотя осталась в области роста. Основным триггером снижения активности в данных отраслях стало снижение выручки, в частности фактической.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В мартовском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1762 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.

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