Жителя Башкирии, убившего собаку на глазах у детей, приговорили к исправительным работам

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор жителю Шаранского района 39 летнему Азату Шарифуллину. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ноябре 2022 года подсудимый во дворе своего дома в селе Нижние Ташлы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии двоих детей подозвал к себе собаку, схватил ее и нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки и брюха, от которого животное скончалось.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Майя Иванова

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