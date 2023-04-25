Бывшего бухгалтера санатория «Юматово» приговорили к пяти годам колонии

Чишминский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главного бухгалтера санатория «Юматово» 45-летней Альбины Туляковой. Она признана виновной в покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки. Подсудимая не признала вину.

Как было установлено в суде, в 2018 году в отношении Альбины Туляковой было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 9 млн руб. Чтобы избежать уголовной ответственности, подсудимая передала своему адвокату 1,2 млн руб. в качестве взятки якобы для сотрудников правоохранительных и судебных органов. Полученные деньги адвокат похитила, а Альбина Тулякова в 2019 году была приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Уголовное дело в отношении адвоката находится на рассмотрении в Набережночелнинском городском суде Татарстана.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте