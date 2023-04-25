«Каждый камень требует своих инструментов и подхода»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как можно испортить драгоценные и полудрагоценные камни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Дмитрия Саморукова Фото: из архива Дмитрия Саморукова

Работы мастера огранки Дмитрия Саморукова выставляли в Алмазном фонде, а сам он — обладатель таких титулов, как гранд-мастер Американской гильдии огранщиков и кавалер двух орденов Мемориального фонда Карла Фаберже. А еще он инженер и изобретатель. Саморуков как придумывает собственные виды огранки, так и разрабатывает оборудование для нее. Кроме того, он много лет преподает, а недавно открыл собственную «Академию огранки», где учит и профессионалов, и тех, кто впервые притрагивается к драгоценным и полудрагоценным камням.

С Дмитрием я решила поговорить о том, какие частые ошибки совершаются при огранке. Один из приведенных им примеров — ограненный жемчуг. Модным нынче направлением занимаются разные компании, но даже на больших и серьезных выставках можно увидеть жемчужины с плохо проработанной геометрией, несведенными гранями, такими дефектами поверхности, как риски.

Вообще, как считает Саморуков, многие ошибки от неумения правильно работать с материалом, ведь каждый камень требует своего подхода и своих инструментов. Не попасть в зону спайности, увидеть оптические эффекты в камне, добиться правильного распределения зонального окраса и так далее. Нередко мы слышим, в том числе от больших брендов, что камень был переогранен для раскрытия его красоты. Но, как справедливо замечает Дмитрий, также этим камень можно и убить.

Он рассказал историю про то, как ему принесли на переогранку александрит с маленькой зоной с реверса. Той самой, благодаря которой происходит смена цвета, за которую александрит и ценится. И нужно было точно определить эту зону, поскольку, если ее срезать, камень превратится в обычный хризоберилл и потеряет ценность. Дмитрию удалось его улучшить. Но одной из своих самых сложных работ Дмитрий называет хрупкий по природе янтарь, который недавно можно было видеть на выставке в Историческом музее.