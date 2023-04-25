«Рейтинг самых востребованных новостроек обновился»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о жилых комплексах Москвы, которые стали лидерами по числу проданных метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В премиальном сегменте столичных новостроек на 10 проектов-лидеров пришлось около 80% от общего объема сделок. За три месяца объем реализованной площади увеличился на 6%, число подписанных договоров долевого участия — почти на 5%, но за год их стало меньше примерно на четверть, посчитали эксперты компании «Метриум». С начала 2023-го по конец марта в городе было реализовано чуть более 42 тыс. жилых метров — это 500 договоров долевого участия.

За это время рейтинг самых востребованных новостроек премиум-класса обновился на треть. Корректировки есть и в структуре топ-10, но только за пределами первой тройки. Среди лидеров масштабный проект на Ленинградском проспекте. Средняя цена квадратного метра здесь превышает 640 тыс. руб. за метр. Продано более 5 тыс. метров. Это около 12% от общего объема реализованной площади в сегменте.

На второй строчке второй квартал подряд располагается премиальная новостройка в Лужниках. В этом проекте стоимость «квадрата» уже более 910 тыс. руб. За два месяца здесь реализовано 4,2 тыс. кв. м. Это десятая часть от суммарного объема продаж в премиальных проектах.

Замыкает тройку лидеров жилой комплекс на Пресне со стоимостью метра почти 600 тыс. руб. В этом проекте продано 4,1 тыс. метров. Всего в топ-10 наиболее востребованных премиальных столичных новостроек вошло девять новостроек с квартирами, одна — с квартирами и апартаментами и ни одного апарт-комплекса.