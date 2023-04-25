«Здесь сбываются все желания»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о знаменитом здании с ротондой в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня, знаменитый дом с ротондой на набережной Фонтанки, точнее на углу набережной и Гороховой улицы. Одно из самых, пожалуй, мистических мест Северной столицы. Интересно, что ротонда находится внутри дома, шесть колонн под куполом с винтовыми лестницами вокруг них образуют жилой подъезд или, как в Питере говорят, парадную.

По легенде, если присесть в ротонде на корточки в определенной точке, то можно увидеть тень от несуществующей седьмой колонны. Вообще, всевозможных преданий здесь много. В начале прошлого века в доме размещались увеселительные заведения — танцкласс Марцинкевича, публичный дом, общедоступный зал Александрова, варьете. Неудивительно: по соседству разгульная, до революции, Сенная площадь…

Еще раньше здесь жил граф Зубов, возглавлявший питерскую масонскую ложу и прочие тайные организации. Говорят, где-то то ли в стенах, то ли в подвале ротонды замурован предатель Ордена. Еще существует поверье, что частенько сюда захаживал Григорий Распутин. Правда, не понятно куда, в бордель или просто восполнить запасы энергии.

Считается, что в доме существуют порталы в разные миры. Относительно недавно некий энергичный юноша проник в подвал и вышел оттуда через 15 минут седым стариком.

В конце восьмидесятых годов прошлого века ротонду облюбовала неформальная молодежь. Курили, пели, пили. «Аквариум», «Алиса», «Кино». Акустика здесь удивительная — можно громко сказать свое имя, оно облетит весь зал и вернется к твоему уху уже с другой стороны, со спины. Ну а так здесь, конечно, сбываются все желания, сюда же по ночам приходят призраки. Не шумите, будьте крайне аккуратны. Не из-за призраков, нет. Просто жильцам жуть как надоели туристы. Будете хулиганить — запросто наваляют по шее.