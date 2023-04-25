В Мостовском районе начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме

В Мотовском районе проводят проверку обстоятельств гибели 63-летнего мужчины и его 66-летней сожительницы при пожаре в частном доме в станице Переправной. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Кракснодарскому краю
По данным ведомства, мужчина и женщина проживали в съемном доме на улице Колхозной. Предварительно установлено, что ночью 25 апреля в одной из комнат произошло возгорание. Заметив огонь, соседи вызвали пожарных, которые обнаружили ела жильцов домовладения.
«В ходе осмотра тел погибших каких-либо внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружено»,— говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курению Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают точные причины и очаг возгорания. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Читайте нас в Telegram