Сахарный сегмент группы «Русагро» увеличил выпуск в первом квартале на фоне снижения выручки

Группа «Русагро» Вадима Мошковича по итогам первого квартала 2023 года нарастила выпуск в сахарном сегменте (все сахарные заводы ГК находятся в регионах Черноземья), следует из собственных данных компании. «Русагро» выпустила 69 тыс. т сахара, что на 23% больше, чем было произведено в течение аналогичного квартала предыдущего года. В компании это связывают с продлением срока работы заводов в сезоне 2022/2023 до февраля 2023года.

При этом объемы реализации снизились на 17% или на 29 тыс. т — до 148 тыс. т в связи с уменьшением объемов производства сахара в сезоне 2022/2023 — из-за снижения дигестии свеклы по причине погодных условий, отметили в «Русагро». Снизилась выручка «Русагро» в сахарном сегменте — на 17%, до 9,4 млрд руб.

Отметим, что снижение выручки по итогам квартала показали все сегменты бизнеса «Русагро», кроме мясного. Консолидированная выручка группы до межсегментных элиминаций составила 49,4 млрд руб., снизившись на 23% или на 14,5 млрд руб. «Это произошло в основном из-за снижения выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на масло и курса доллара к рублю, а также уменьшением объемов продаж, реализованных с высокой доходностью благодаря снижению себестоимости»,— пояснили в компании.

Напомним, что по итогам 2022 года ГК увеличила выручку и прибыль в сахарном сегменте. Валовая прибыль компании в сахарном сегменте выросла с 9,5 до 19,9 млрд руб., операционная прибыль — с 6,2 до 13,1 млрд руб. Выручка сахарного сегмента выросла на 36% и составила 49,6 млрд руб. В целом в группе «Русагро» по итогам прошлого года выручка тоже увеличилась — на 8% до 240,2 млрд руб. Выручка выросла во всех бизнес-сегментах, кроме сельскохозяйственного. При этом чистая прибыль снизилась на 84% (до 6,8 млрд руб.).

«Русагро» является одним из ведущих российских производителей сахара, производит сахар из сахарной свеклы на девяти производственных площадках в четырех регионах (бренды «Русский Сахар», «Чайкоффский», Mon Cafe и «Брауни»). Также занимается свиноводством, растениеводством, производством масложировой и молочной продукции. Также являются одним из ключевых игроков в стране в свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы, по собственным данным, составляет 637 тыс. га.

Мария Старикова

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