Артист театра БДТ Геннадий Богачев ушел из жизни после тяжелой болезни

Артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба учреждения во вторник, 25 апреля. Перед смертью актер тяжело болел.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Светлая память замечательному актеру и человеку!»,— говорится в заявлении театра.

Геннадий Богачев работал в БДТ с 1969 года. За творческую карьеру исполнил более 30 сценических ролей. Также снимался в фильмах и сериалах «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита». Народный артист РСФСР (1990), лауреат премии «Золотая маска» (2015).

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