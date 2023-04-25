«Надо развивать вектор от инвестиций в лечение к инвестициям в профилактику»

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80+ лет к 2030 году. Для этого надо пропагандировать здоровый образ жизни, необходимость физической нагрузки, занятий спортом и физкультуры. А главное — серьезное внимание надо уделять профилактике заболеваний, причем так, чтобы активную позицию здесь занимали не врачи, а сами пациенты, уверен Роман Поликарпов, председатель общественного объединения «Молодые медики Дона», медицинский директор АНО «Центр охраны здоровья и социального развития» и исполнительный директор АНО «Южный центр развития донорства костного мозга»:



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— Ситуация, которая сложилась в стране, нас, медиков, не радует. Средняя продолжительность жизни составляет 69 лет у мужчин и 75 лет у женщин. Главными причинами смертности людей в довольно раннем возрасте являются различные заболевания — сердечно-сосудистые, инфекционные, онкологические и др. Во многих регионах России количество пациентов с такими болезнями выше, чем в среднем по стране. И юг — не исключение. Среди неблагоприятных факторов, которые приводят к развитию недугов, инвалидности, летальному исходу, — вредные привычки, низкая физическая активность и нездоровое питание (например, фастфуд или пища с повышенным содержанием соли, жиров, сахара, консервантов и проч.). Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, люди намерены прожить как можно дольше. С другой стороны, граждане в массе своей слишком мало внимания уделяют заботе о здоровье либо вовсе не занимаются этим.

Почему такое происходит? В сознании населения прочно укоренился стереотип, что обращаться к врачам, когда ничего не болит, — не нужно.

В отечественной системе здравоохранения за последние 10 лет создано многое для профилактики заболеваний: центры здоровья, отделения медицинской профилактики, система диспансеризации, совершенствуется система финансирования. В реальности востребованность данной службы у населения не высока. Очереди сохраняются именно к врачам-специалистам по поводу уже возникших заболеваний. Даже чиновники из Минздрава России говорят о сокращении ранее обозначенных планов по диспансеризации.

С одной стороны, население медиков просто не слышит, нет доверия. А с другой — необходимо пересмотреть подходы к организации медицинской профилактики. Среднестатистический человек не хочет идти в поликлинику именно из-за сложившихся стереотипов о ней: очереди и бюрократические проволочки, некомпетентность специалистов, отсутствие комфортных условий и пациентоориентированного подхода и т. п.

Из мировой практики мы знаем, что сейчас новой парадигмой развития современной медицины стала модель 4P. Она построена на четырех принципах: prediction (выявление предрасположенностей), prevention (предотвращение возможного развития заболевания путем нивелирования факторов риска), personalization (индивидуальный подход к пациенту с особым вниманием к генетическим предрасположенностям) и participation (мотивированное участие пациента, вовлеченность в процесс лечения).

Служба здоровья, основанная на таких принципах, может начать функционировать, когда обе стороны отношений (медики и пациенты) будут двигаться навстречу друг к другу.

Медицинским специалистам важно опираться на принципы партнерской модели работы с пациентами, совершенствовать свои компетенции в соответствии с подходами доказательной медицины. В профилактические программы необходимо внедрять экспресс-методы скрининга параметров здоровья, совершенствовать их, чтобы они были наименее инвазивными, развивать доступность (дома, в шаге от дома, в шаге от работы, по дороге домой или на работу). Такие практики, показавшие свою эффективность, есть в стране. Например, павильоны здоровья в парках Москвы, мобильные пункты вакцинации, так называемое дистанционное экспресс-тестирование на ВИЧ, когда тест через службу доставки человек получает домой, а сам процесс тестирования дистанционно по средствам связи сопровождает консультант.

Населению также важно уметь задавать вопросы, развивать решительность, умение находить информацию и, собственно, источники этой информации, получать знания и верно оценивать свои возможности.

Сегодня в России, на основе принципов 4P-медицины предпринимаются попытки создать национальные стандарты и подходы. К этому подключился ряд медицинских университетов страны. Одно из ключевых направлений — подготовка профессиональных управляющих индивидуальной профилактикой заболеваний.

Речь идет о новой специализации как об одном из элементов персонифицированного подхода. И это дополнение к «Атласу профессий будущего», который еще несколько лет назад разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ). Но в нем уже зафиксированы такие специальности, как эксперт персонифицированной медицины, сетевой врач, IT-генетик и др. И если люди старших поколений, рожденные в 70-е и 80-е годы прошлого века, относятся к таким профессиям с настороженностью, даже со скепсисом, но, например, так называемые зумеры (поколение Z, рожденные на рубеже 1990-х и нулевых), которые активно пользуются гаджетами, мобильными приложениями, решениями на основе искусственного интеллекта (ИИ), с пониманием относятся к профессиям будущего.

Кстати, что касается параметров здорового образа жизни (ЗОЖ), то зумеры в России — это одно из самых продвинутых поколений по уровню физической активности, интересу к здоровому питанию, отсутствию вредных привычек и т. д. Они искренне интересуются здоровьем и занимают ту самую проактивную позицию.

Но зумеры — это лишь одно из поколений, живущих сегодня в России. Если остальные пять мы не сможем вовлечь в программы сохранения здоровья, в профилактику, то глобальных изменений не произойдет и поставленную президентом задачу мы не сможем выполнить не только к 2030-му, но и к 2040 году.

Для того чтобы задача была эффективно решена, надо последовательно менять вектор от инвестиций в лечение к инвестициям в профилактику. Речь идет и о новых, более современных государственных программах, и о корпоративных программах, которые реализует бизнес. Сегодня уже есть примеры, когда крупные корпорации или холдинги вкладываются в программы сохранения здоровья своих сотрудников. Но пока это единичные случаи. На новом этапе таких примеров должно быть больше. С другой стороны, частная медицина, фитнес-центры, салоны красоты и другие немедицинские организации, производители здорового питания могут продвигать профилактические программы для своих клиентов, потребителей, а при помощи акций, бонусов и прочих инструментов мотивировать их быть более внимательными к себе и ответственными.

Ведь чем больше мы будем вовлекать граждан в такие программы, тем больше будет у нас здоровых и счастливых людей, сохраняющих интеллектуальную и физическую активность до глубокой старости.