Самарский театральный художник по свету удостоился «Золотой маски»

Художник по свету Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича Эмиль Авраменко награжден Российской национальной театральной премией «Золотая маска». Он удостоился награды за танцевальную постановку «Место, которого еще не было». Она была создана в рамках проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России (Санкт-Петербург). Информацию опубликовало министерство культуры Самарской области.

С 2009 по 2013 год Эмиль Михеев работал художником по свету в Театре юного зрителя «СамАрт». С 2015 по 2017 год он трудился на аналогичном посту в Театральной площадке «Скороход» (Санкт-Петербург), а в 2016–2018 году был осветителем в Александринском театре. С 2018 года Эмиль Михеев работает в Самарском театре оперы и балета им. Шостаковича.

Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Георгий Портнов