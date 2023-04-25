Страны ЕС утвердили реформу углеродного рынка

Страны—члены Европейского союза (ЕС) одобрили соглашение о реформе углеродного рынка, сообщает Reuters. Цель ЕС — на 62% снизить выбросы углерода в атмосферу к 2030 году относительно 2005-го. Достичь единогласного одобрения соглашения не удалось. Против выступили Польша и Венгрия, Бельгия и Болгария воздержались.

Одна из ключевых мер — ускоренный отказ на предоставление квот на выбросы, которые предприятия должны приобретать на специальном рынке. Это должно поднять цену на загрязнение и заставить авиационные и судоходные компании инвестировать в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Страны Евросоюза также одобрили механизм пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), предусматривающий введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. CBAM будет регулировать импорт в пяти товарных группах в соответствии с экологическими стандартами ЕС, таких как сталь, алюминий, цемент и удобрения.

Кроме того, Евросоюз утвердил создание Социального климатического фонда с бюджетом €86,7 млрд. для поддержки малых предприятий и уязвимых домохозяйств. Он обеспечит финансирование временных мер прямой поддержки доходов, чтобы стабилизировать рост цен на автомобильный транспорт и отопление. Запустить фонд планируют к 2026 году.

Милена Костерева