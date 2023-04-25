Из Магнитогорска в Уфу запустят скорые поезда «Ласточка»

С 1 июня между Магнитогорском и Уфой планируют запустить электропоезда «Ласточка». Об этом сообщают в пресс-службе Магнитогорского городского собрания депутатов со ссылкой на начальника инженерного обеспечения, транспорта и связи мэрии Кирилла Шумова.

Вопрос запуска «Ласточки» сообщением Магнитогорск – Уфа министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области прорабатывает с РЖД. Расписание и количество рейсов на маршруте еще не определены.

Сейчас в регионе электропоезда «Ласточка» курсируют только между Челябинском и Магнитогорском.