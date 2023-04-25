Руководитель Xpeng: через 10 лет на мировом авторынке останется не более 10 компаний

В ближайшие годы автомобильный рынок ждет значительная консолидация, а количество глобальных производителей может сократиться до десяти. Такое мнение в интервью Financial Times выразил Брайан Гу, заместитель председателя правления Xpeng — китайского производителя электромобилей.

«Через пять—десять лет это будет гораздо более концентрированный рынок. Я думаю, что на мировой арене, возможно, останется менее десяти игроков»,— заявил господин Гу.

По мнению вице-председателя правления Xpeng, оказаться в этом списке смогут лишь компании, которые продают более 3 млн автомобилей в год. Для сравнения, мировой лидер на рынке Toyota продал в прошлом году около 10,5 млн авто, Tesla — 1,3 млн, а сама Xpeng — всего 120,7 тыс. По итогам же первого квартала нынешнего года Xpeng занимает 12-е место по объемам поставок только среди китайских компаний.

Брайан Гу, который ранее занимал должность управляющего директора JP Morgan, считает, что место на мировом рынке смогут сохранить только те китайские компании, которые будут продавать больше половины своих авто за рубежом. При этом господин Гу отметил, что торговая война между Китаем и США может существенно осложнить жизнь китайским производителям. Во-первых, это мешает компаниям из Китая войти на американский рынок. И сама Xpeng, планирующая экспансию в Европу, пока не готовится к запуску в США. Кроме того, китайские производители электромобилей целиком зависят от американских микрочипов, в частности от Qualcomm и Nvidia. А их новые поставки не предвидятся в обозримом будущем из-за санкций США.

Впрочем, господин Гу уверен, что если санкции действительно начнут оказывать влияние на компанию, то не только Xpeng, но и «вся китайская индустрия найдет решение».

Кирилл Сарханянц