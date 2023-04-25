Роддом в Анапе закроют на дезинфекцию до 23 мая

Роддом в Анапе закроют на плановую дезинфекцию, которую проведут в период с 8 по 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Процедуру проводят дважды в год. На период работ всех женщин переводят в перинатальный центр Новороссийска.

«При возникновении экстренной ситуации, когда нет возможности перевезти роженицу, на первом этаже будет функционировать полноценное отделение для оказания помощи»,— говорится в сообщении.

Транспортировку рожениц будут осуществлять на автомобилях скорой помощи при сопровождении персонала роддома.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram