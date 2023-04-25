Уехавший в Германию пермский парламентарий лишился депутатских полномочий

Пермская дума сегодня на пленарном заседании утвердила проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Захарова в связи с его отставкой по собственному желанию. Проект решения поддержали все 26 присутствовавших на заседании парламентариев. Полномочия господина Захарова официально прекращены с 10 апреля. Также было принято решение о его исключении из состава думских комитетов по экономическому развитию и по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, комиссии по отбору и ранжированию подлежащих ремонту объектов муниципального нежилого фонда, городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми и комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Захаров избрался депутатом Пермской думы от «Единой России» по одномандатному округу №5 в сентябре 2021 года. В 2022 году депутат уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь за границей, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в гордуме.

В начале апреля парламентарий обратился в представительный орган с заявлением о досрочном сложении полномочий. Помощники господина Захарова с 15 апреля были уволены из думы. По округу №5 будут объявлены довыборы в гордуму.