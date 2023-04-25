Транспортные потоки в Нижнем Новгороде будет регулировать нейросеть

Регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде будет нейросеть, разработанная «Сколковским институтом науки и технологий» (Сколтех). Соответствующее соглашение со Сколтехом подписал Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нейросеть будет интегрирована в систему «Безопасный город» и Интеллектуальную транспортную систему Нижнего Новгорода. На основе анализа транспортных потоков нейросеть будет составлять рекомендации по изменению режимов светофорного управления. В качестве технических средств будут задействованы измерительные системы, разработанные Центром прикладного искусственного интеллекта Сколтеха.

Внедрение расширенной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на территории Нижнего Новгорода запланировано на лето 2023 года. Соглашение ЦРТС и Сколтеха будет действовать до 31 декабря 2024 года с возможностью пролонгации.

Как сообщалось, создание интеллектуальной транспортной системы в нижегородской агломерации началось в 2021 году. Сейчас продолжается тестовая эксплуатация ИТС на крупных транспортных артериях Нижнего Новгорода. Кроме того, в работу запущены 28 «умных» светофорных объектов, оснащенных современным оборудованием.

Андрей Репин