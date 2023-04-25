«Биннофарм Групп» участвует в просветительском марафоне «Знание. Первые»

Эксперты «Биннофарм Групп» и Благотворительного фонда «Система», оператора социальных инвестиций АФК «Система», примут участие в Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит в Центральном манеже в Москве, в рамках сессии «Лифт в будущее. Высокие технологии». Сессия пройдет во второй день мероприятия и будет посвящена откровенному разговору с представителями бизнеса и ректорами ведущих университетов страны о подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.



Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Наша компания постоянно сотрудничает с десятью ведущими российскими ВУЗами по нескольким программам, в рамках которых молодые специалисты приезжают на наши производственные площадки и знакомятся с фармацевтическим производством, что называется «вживую». Эксперты «Биннофарм Групп» общаются со студентами на постоянной основе, принимая участие в семинарах и защите магистерских диссертаций, курируют молодых специалистов, знакомя их с особенностями работы на наших предприятиях. Сейчас мы понимаем, насколько важно привлекать молодежь в нашу компанию, обеспечивая ей успешный старт карьеры, ведь именно от них зависит будущее отрасли».

В ходе просветительского марафона точкой притяжения для участников мероприятия стал стенд Благотворительного фонда «Система», где представители крупнейших компаний-работодателей, а также ректоры ведущих ВУЗов страны обсуждают вопросы поддержки и развития молодых талантов и карьерные возможности для молодежи.

Лариса Пастухова, президент Благотворительного Фонда «Система»: «Темпы развития технологий и скорость их проникновения буквально во все сферы жизни диктует необходимость бизнесу смотреть не в условное «завтра», а на десятилетия вперед. В первую очередь, в отношении подготовки будущих специалистов – кадрового резерва компаний, который через 5-10 лет будет обеспечивать ее дальнейший рост. Благотворительный фонд «Система» совместно с компаниями Группы АФК «Система» ведет эту работу не первый год. Поиск и поддержка талантов, их сопровождение на старте карьерной траектории – это дорога со встречным движением, в которой участвует не только бизнес, но и государство – образовательные организации, общественные институты и, конечно, сами дети – школьники, студенты и выпускники, их родители, перед которыми стоит один из самых важных выборов в жизни. В этом отношении Фонд выступает консолидатором интересов всех сторон. Здесь, на площадке стенда БФ «Система» в рамках марафона «Знание. Первые», мы встречаемся с представителями крупнейших работодателей, представителями ректорского корпуса и будущими специалистами, чтобы выстроить конструктивный и содержательный разговор, к которому приглашаем всех желающих».

Пятый федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание», проходящий в концепции будущего современной России и ее безграничных возможностей для молодежи, объединил тысячи молодых людей со всей страны. Лекторы марафона — выдающиеся государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители сферы культуры и искусства, врачи, спортсмены — показывают молодым людям возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы стать автором своего будущего и будущего своей страны.

ООО «Биннофарм Групп»