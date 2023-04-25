Житель Прикамья осужден за распространение неонацистских взглядов

Измайловский райсуд Москвы вынес приговор в отношении жителя Пермского края, который размещал в соцсетях материалы, содержащие призывы к совершению действий насильственного характера в отношении лиц, объединенных по признакам национальности. Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, в связи с этими фактами следственным отделом управления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на тот же срок.