Мост через речку Игерманка в Ижевске отремонтируют

В столице Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мост через реку Игерманка. На сегодняшний день находится в предаварийном состоянии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, на объекте проведут реконструкцию, в рамках которой все конструкции сооружения заменят с металлических на железобетонные. Кроме того, новый мост будет двухполосным, а для пешеходов здесь оборудуют тротуар с барьерными и перильными ограждениями.

Рядом с существующим мостом организуют объездную дорогу с реверсивным движением.