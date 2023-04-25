Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма

Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции, следующей с территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

По данным ведомства, 22-летний житель Симферополя направил две посылки с бронепанелями для бронежилета в Японию. В сопроводительной документации было указано, что переправляемый груз имеет гражданское назначение, но эксперты подтвердили военный характер содержимого посылок.

«В ходе обысков квартиры и гаражных боксов обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения»,— говорится в сообщении.

В ходе обыска у злоумышленника изъяли жесткие диски, компьютеры и документы, имеющие значение для расследования. В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела. В случае доказательства вины крымчанина, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 млн руб.

Анастасия Донскова

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