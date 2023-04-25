70-летняя жительница Удмуртии получила с наехавшего на нее велосипедиста 100 тысяч рублей компенсации

Пожилая жительница Балезинского района получила компенсацию морального вреда с велосипедиста, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Общая сумма составила 100 тыс. руб.

В частности, мужчина за рулем велосипеда не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия. В результате этого на тротуаре он наехал на 70-летнюю женщину, которая получила повреждения.

В судебном заседании мужчина с требованиями не согласился. Он рассказал, что инцидент произошел в парке, он не покинул место, дождался скорую помощь, принес свои извинения и предлагал помощь.

Суд привлек мужчину к административной ответственности, а также назначил штраф, который был полностью оплачен. С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда.