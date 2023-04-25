Журналист из Нижнекамска погиб в ходе спецоперации на Украине

Журналист НТР Александр Комаров из Нижнекамска погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает сам телеканал (входит в госхолдинг «Татмедиа») со ссылкой на супругу погибшего — руководителя пресс-службы администрации Нижнекамского района Татарстана Яну Енькову.

По ее словам, мужчина отправился добровольцем в составе татарстанского батальона «Алга». При этом в армии он не служил, но говорил, что встать в строй на защиту Родины – это честь и обязанность каждого.

Работу в НТР он начал в 2010 году. Сначала работал корреспондентом, затем ведущим новостей, а в последние годы он был главой отдела производства программ.

Дата и детали гибели татарстанца не уточняются. Руководство «Татмедиа» выразило соболезнования родным и близким погибшего.

"Ъ-Казань"