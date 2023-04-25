Обманутые дольщики из Новосибирска спустя десять лет получили ключи от квартир в долгострое

В Новосибирске дольщикам проблемного дома, 12 микрорайона «Закаменский» вручили ключи от квартир спустя десять лет. На протяжении всего этого времени 369 семей требовали закончить строительство объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого дома в микрорайоне не достроены еще как минимум два объекта, ключи от жилья ожидают более 1,2 тыс. дольщиков.

Работы по достройке дома вел региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, подрядчиком выступал ООО «Строительный век», сообщает правительство региона.

Строительством микрорайона занималась ГК «Неоград», в 2018 году суд вынес приговор экс-руководителям за хищение у дольщиков более 1 млрд руб. Как указывается в материалах расследования, в 2008 году «Неоград» стал застройщиком жилого комплекса «Закаменский» в составе шести многоэтажных домов. В 2014 году по многочисленным заявлениям обманутых клиентов холдинга ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Лолита Белова