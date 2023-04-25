Обманутые дольщики из Новосибирска спустя десять лет получили ключи от квартир в долгострое

В Новосибирске дольщикам проблемного дома, 12 микрорайона «Закаменский» вручили ключи от квартир спустя десять лет. На протяжении всего этого времени 369 семей требовали закончить строительство объекта.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Помимо этого дома в микрорайоне не достроены еще как минимум два объекта, ключи от жилья ожидают более 1,2 тыс. дольщиков.
Работы по достройке дома вел региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, подрядчиком выступал ООО «Строительный век», сообщает правительство региона.
Строительством микрорайона занималась ГК «Неоград», в 2018 году суд вынес приговор экс-руководителям за хищение у дольщиков более 1 млрд руб. Как указывается в материалах расследования, в 2008 году «Неоград» стал застройщиком жилого комплекса «Закаменский» в составе шести многоэтажных домов. В 2014 году по многочисленным заявлениям обманутых клиентов холдинга ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).