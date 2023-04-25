Nestle повысила цены на 10% и отчиталась о квартальном росте продаж

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle представил сегодня свою отчетность за первый квартал 2023 года. Продажи компании выросли на 5,6%, до 23,5 млрд швейцарских франков ($26,5 млрд).

Рост продаж, несмотря на неблагоприятное влияние курса валюты, произошел, по словам генерального директора Марка Шнайдера, в первую очередь благодаря повышению цен на свою продукцию. Повышение составило 9,8%, что, как отметили в компании, отражало «значительную инфляцию цен».

Производитель подтвердил свой годовой прогноз роста продаж между 6% и 8%.

Андрей Келекеев