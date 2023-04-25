Прокуратура: программа капремонта в Перми исполняется меньше чем на 8%

Исполнение программы капитального ремонта в краевом центре по итогам прошлого года составило лишь 7,7 %. Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин, выступая перед депутатами городской думы. По данным надзорного органа, этот показатель снижается с 2019 года. Тогда исполнение программы составляло 94,3%, а в 2020 году этот показатель упал до 19,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Шмырин отметил, что в прошлом году органами прокуратуры на территории Перми было выявлено 1384 нарушения в сфере ЖКХ. По итогам проверок было возбуждено 18 уголовных дел, направлено в суд 38 заявлений, к ответственности различного характера привлечено 285 лиц.