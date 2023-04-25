Здание хосписа в Уфе введут в эксплуатацию в мае

В мае здания хосписа в Уфе введут в эксплуатацию, сообщила пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова, который провел там рабочее совещание.

«В наших планах — запустить его этим летом. В моем представлении уже в июле здесь будут первые пациенты,— процитировала пресс-служба главу региона.— Оборудование для хосписа закупили на 80%. Уже формируется коллектив учреждения. У нас также будет возможность в перспективе увеличить коечный фонд».

На базе хосписа будет открыта кафедра, где будут готовить специалистов в области паллиативной медицины.

Хоспис должен был открыться еще в конце 2022 года. В октябре, отвечая на вопросы во время прямой линии, Радий Хабиров сообщил, что хоспис достроят в первом полугодии 2023 года.

Общая площадь первого в республике хосписа — 13 тыс. кв. м. Находится он за ТРЦ «Мега». Хоспис будет состоять из взрослого (40 коек) и детского (20 коек) блоков. Для родителей и родственников предусмотрены гостевые комнаты. На территории хосписа также оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку. В 2020 году цена строительства центра, по данным «РБК-Уфа», оценивалась в 800 млн руб.

Венера Хисамова

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