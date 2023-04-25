Осужденный на строгий режим экс-депутат обжаловал приговор

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за хулиганство, обжаловал приговор. Об этом сообщает краевая газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В начале марта Ленинский суд Перми приговорил господина Телепнева к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», он бросал в посетителей и персонал стаканом, ведром для льда и барным стулом. В результате пострадали два человека. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, им возместили ущерб.

В 2018 году Александр Телепнев вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе. Экс-депутата и господина Ванкевича осудили за причинение музыканту вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.