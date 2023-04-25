При пожаре на складе пиломатериалов под Ярославлем уничтожены три машины

В Ярославском районе из-за пала травы загорелись склады пиломатериалов. Сгорела готовая продукция в двух ангарах и три автомобиля. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на складе пиломатериалов под Ярославлем

Фото: vk.com / Жесть Ярославль Пожар на складе пиломатериалов под Ярославлем

Фото: vk.com / Жесть Ярославль

Как пояснили в МЧС, склады загорелись на 9 километре московского шоссе, в районе деревни Бегоулево Ярославского района. Огонь тушили более трех часов.

«В результате пожара уничтожен склад на площади в 20 кв. м, соседний ангар на площади в 30 кв. м. Повреждена готовая продукция из древесины (доски на площади 20 кв. м, бревна на площади 15 кв. м). Уничтожены два автомобиля "Газель", автомобиль "Иж-Ода". Пострадавших нет»,— рассказали в ГУ МЧМ по Ярославской области.

Также сгорела трава вокруг складов на общей площади 250 кв. м.

Андрей Иванов