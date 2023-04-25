Бизнес-омбудсмен прокомментировала сокращение числа предприятий в Башкирии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ирина Абрамова, выступая в Курултае Башкирии с докладом о работе в 2022 году, прокомментировала данные Росстата по бизнес-демографии. Как сообщил депутат Рустем Ахунов, с 2017 по 2022 годы в Башкирии количество активных предприятий уменьшилось на 10 тыс. единиц.

По мнению Ирины Абрамовой, сокращается количество юрлиц, поскольку все большее число предпринимателей регистрируются как ИП или КФХ. «Это связано с тем, что для них есть льготы. ИП могут перейти на налог на профессиональный доход, на НПД, там есть такая интересная форма как патент. Для юрлиц мы таких интересных предложений не имеем»,— отметила госпожа Абрамова, добавив, что «предприниматель ныряет туда, где ему выгодно».

На начало года в Башкирии было зарегистрировано около 130 тыс. предприятий.

Влада Шипиловаа

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