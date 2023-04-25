Имущество обвиняемого в мошенничестве генподрядчика стадиона «Фишт» оценили в 55 млн рублей

Имущество строительного холдинга «ССМУ "Краснодар"», учредителем которого является обвиняемый в мошенничестве Юрий Клещенко, оценили в 55 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставлены 12 туристических домиков в бухте Инал Туапсинского района, а также право аренды земельного участка в бухте на срок 49 лет (до 2056 года). Имущество должника находится в залоге ООО «Парус», поэтому вырученные средства будут перечислены в пользу компании «Парус». Продажа осуществляется путем проведения открытых торгов в электронной форме.

Первые торги будут проведены не позднее двух месяцев со дня получения конкурсным управляющим изменений в положении о порядке реализации заложенного имущества.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «ССМУ "Краснодар"» зарегистрировано в августе 1998 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Бенефициаром является Юрий Клещенко. В 2017 году выручка предприятия составила 453 млн руб., убыток от продажи 37,7 млн руб., чистая прибыль — 447 тыс. руб. Более поздние финансовые данные компании не опубликованы.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ССМУ "Краснодар"» в мае 2018 года. С заявлениями о признании предприятия банкротом обратились в суд сразу несколько индивидуальных предпринимателей и компаний. Конкурсное производство в отношении застройщика краевой арбитраж открыл в июле 2019 года.

Холдинг «СМУ "Краснодар"» был одним из крупнейших участников регионального строительного рынка, участвовал в возведении олимпийских объектов, являлся генподрядчиком проекта реконструкции к ЧМ-2018 сочинского стадиона «Фишт».

Уголовное дело в отношении владельца холдинга Юрия Клещенко было передано Ленинский районный суд Краснодара в апреле 2020 года. Бизнесмена обвинили в хищении и мошенничестве более чем на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконном получении кредита в размере еще 600 тыс. руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. и ограничение свободы на срок до двух лет.

Тат Гаспарян

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