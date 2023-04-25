Прибыль Hyundai Motor в квартале выросла на 92%

Южнокорейская компания Hyundai Motor увеличила чистую прибыль по итогам первого квартала на 92,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доведя ее до 3,42 трлн корейских вон ($2,5 млрд). Операционная прибыль выросла на 86,3% и достигла рекордного уровня $2,7 млрд. Выручка увеличилась на 24,7%, до $28,2 млрд.

Рост выручки и прибыли связан с увеличением объемов производства и продаж. В первом квартале компания продала более 1 млн автомобилей, что на 13,2% больше, чем годом ранее. В последние месяцы стабильно рос спрос на дорогие внедорожники производства Hyundai. Число проданных электромобилей выросло на 48%, до 66 тыс.

Сегодня Hyundai Motor также объявила о подписании договора с властями штата Джорджия о строительстве там завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей и создании совместного предприятия с американской компанией SK On, подразделением SK Innovation Co. Общий объем инвестиций в проект составит $5 млрд. Стороны получат по 50% в новом СП. Производство на заводе планируется запустить во второй половине 2025 года. Предприятие может выпускать элементы батарей в количестве, необходимом для оснащения 300 тыс. электромобилей в год.

После публикации отчетности и новостей о строительстве завода акции Hyundai Motor на Корейской бирже в Сеуле выросли на 5%.

Алена Миклашевская