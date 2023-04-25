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Выставка о способах снизить тревожность откроется в Нижнем Новгороде 29 апреля

В арт-пространстве «Цех» на улице Варварской, 32 в субботу, 29 апреля, откроется выставка Mediatorium. Она посвящена заботе о ментальном здоровье и способам снизить тревожность.

В экспозиции будут представлены кинетические (подвижные) объекты, интерактивные инсталляции и видеоработы от девяти российских команд и художников. Стоимость билетов начинается от 250 руб.

Кроме того, каждое воскресенье с 30 апреля по 28 мая в экспозиции будут проходить занятия классической йогой. Стоимость участия – 800 руб., в нее входит посещение самой выставки.

Елена Ковалева

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