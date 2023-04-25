В Иркутской области на главу муниципального образования завели два уголовных дела из-за непостроенной детской площадки

Следователи СУ СК России по Иркутской области возбудили два уголовных дела на главу муниципального образования «Ахинское» Эхирит-Булагатского района о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Решается вопрос о его аресте, сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.

По данным следствия в мае 2022 года министерство спорта Иркутской области заключило с администрацией «Ахинское» соглашение о покупке оборудования и возведении спортивных сооружений в сельской местности. На эти цели из областного бюджета была предоставлена субсидия - 4,5 млн руб. Глава администрации заключил соглашение с подрядчиком об установке многофункциональной спортивной площадки в деревне Байтог. Однако деньги в полном объеме на предназначенные цели потрачены не были.

«Глава администрации, достоверно зная, что работы по муниципальному контракту не выполнены, принял и оплатил их из бюджета администрации МО «Ахинское». На расчетный счет фирмы были незаконно перечислены денежные средства в размере 50% от стоимости контракта в сумме около 2-х млн руб.,», - сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.

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Сергей Балин