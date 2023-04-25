Суд заново рассмотрит отказ в освобождении Олега Кинева, осужденного за убийство пенсионерки

Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство защиты бывшего депутата думы Екатеринбурга Олега Кинева о замене неотбытой части наказания по делу об убийстве пенсионерки в виде лишения свободы на принудительные работы, сообщила пресс-служба суда.

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Как говорится в сообщении, постановление Тагилстроевского райсуда (Нижний Тагил) об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного. Ходатайство будет рассмотрено вновь тем же судом, но иным составом.

Напомним, в 2016 году суд приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима Олега Кинева, являвшегося соратником бывшего главы города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Экс-депутат признан виновным в организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской, для того чтобы скрыть хищение ее трехкомнатной квартиры.

На скамье подсудимых по делу об убийстве пенсионерки помимо бывшего депутата находились рецидивист Алексей Худоногов (по версии следствия, непосредственный исполнитель убийства) и охранник компании «Личные наличные» Андрей Гусев (пособник). Суд приговорил Олега Кинева к 16 годам колонии строгого режима, Андрея Гусева — к 10 годам, а Алексея Худоногова, как ранее судимого,— к 15 годам заключения.

Диана Сунагатуллина

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