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НБКИ: средний размер автокредита в Нижегородской области вырос до 1,26 млн рублей

В Нижегородской области средний размер выданного в марте автокредита составил 1,26 млн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Сумма выросла на 11,6% к февралю 2023 года и на 0,5% к досанкционному февралю 2022 года.

Регион стал лидером в РФ по темпу роста показателя. В тройку регионов с самой серьезной динамикой вошли также Тюменская (+11,5%) и Саратовская (+10,5%) области.

В России в целом средний чек по автокредиту составил немногим больше — 1,28 млн руб. Рост составил 5% к февралю 2022 года и 2% к февралю 2023-го.

Средний чек кредита на покупку авто остается стабильным, считают в НБКИ. «За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне 1,18 – 1,28 млн. руб. Во многом такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые автомобили отечественного производства»,— сказал директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Анастасия Еремина

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