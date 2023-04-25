Жители ЮФО готовы тратить на свадьбу от 100 тысяч рублей и больше

В Южном федеральном округе 30% жителей готовы потратить на организацию свадьбы сумму от 100 до 300 тыс. руб. Такие данные приводят эксперты «Авито Услуг», которые провели опрос среди 10 тыс. россиян.
Фото: PerfectStock
Еще 17% выделили бы бюджет от 300 до 500 тыс. руб., а 25% южан считают, что свадебные траты не должны превышать 100 тыс. руб. При этом сторонники более пышной свадьбы остались в меньшинстве. Только 10% опрошенных готовы выделить на свадьбу свыше полумиллиона рублей. Такую сумму готовы потратить, в основном, москвичи (17%) и жители Северного Кавказа (21%). Бюджет до 100 тыс. руб. чаще выбирали на Урале (25%), а также жители городов с численностью до 100 тыс. человек (31%).
По информации ресурса, 21% жителей ЮФО считают экономию на свадьбе неуместной, поскольку она бывает один раз в жизни. Среди женщин такого мнения придерживаются 21% опрошенных, среди мужчин – 18%.
Опрошенные жители ЮФО включили в число вещей, на которых не стоит экономить при организации свадьбы, еду и напитки для гостей (48%), платье и образ невесты (37%), услуги ведущего (20%).
Оптимальным временем для празднования свадьбы 43% респондентов в ЮФО считают лето. Осень предпочли бы 30% опрошенных жителей, весну – 28%. А вот за зиму высказался лишь 1% опрошенных. Еще 16% считают, что красивую свадьбу можно сыграть в любое время года и без определенной даты.
На подготовку к свадьбе 47% жителей ЮФО выделили бы от 1 до 3 месяцев, а лучшим местом для проведения торжества 46% опрошенных назвали ресторан, бар или лофт в аренду. Просто расписаться в ЗАГСе без всякой свадьбы предпочли бы 10% жителей ЮФО.
Читайте нас в Telegram