Жители ЮФО готовы тратить на свадьбу от 100 тысяч рублей и больше

В Южном федеральном округе 30% жителей готовы потратить на организацию свадьбы сумму от 100 до 300 тыс. руб. Такие данные приводят эксперты «Авито Услуг», которые провели опрос среди 10 тыс. россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Еще 17% выделили бы бюджет от 300 до 500 тыс. руб., а 25% южан считают, что свадебные траты не должны превышать 100 тыс. руб. При этом сторонники более пышной свадьбы остались в меньшинстве. Только 10% опрошенных готовы выделить на свадьбу свыше полумиллиона рублей. Такую сумму готовы потратить, в основном, москвичи (17%) и жители Северного Кавказа (21%). Бюджет до 100 тыс. руб. чаще выбирали на Урале (25%), а также жители городов с численностью до 100 тыс. человек (31%).

По информации ресурса, 21% жителей ЮФО считают экономию на свадьбе неуместной, поскольку она бывает один раз в жизни. Среди женщин такого мнения придерживаются 21% опрошенных, среди мужчин – 18%.

Опрошенные жители ЮФО включили в число вещей, на которых не стоит экономить при организации свадьбы, еду и напитки для гостей (48%), платье и образ невесты (37%), услуги ведущего (20%).

Оптимальным временем для празднования свадьбы 43% респондентов в ЮФО считают лето. Осень предпочли бы 30% опрошенных жителей, весну – 28%. А вот за зиму высказался лишь 1% опрошенных. Еще 16% считают, что красивую свадьбу можно сыграть в любое время года и без определенной даты.

На подготовку к свадьбе 47% жителей ЮФО выделили бы от 1 до 3 месяцев, а лучшим местом для проведения торжества 46% опрошенных назвали ресторан, бар или лофт в аренду. Просто расписаться в ЗАГСе без всякой свадьбы предпочли бы 10% жителей ЮФО.

Андрей Пугачев

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