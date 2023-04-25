В администрации Перми упразднят должность еще одного заместителя мэра

В администрации Перми будет расформирован функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием». Об этом на заседании Пермской думы сообщил глава города Алексей Демкин. «На одной из последних встреч с губернатором Пермского края мне была поставлена задача по сокращению чиновничьего аппарата администрации города Перми. Сегодня мы с руководителем аппарата прорабатываем вопрос по перераспределению части полномочий функционально-целевого блока “Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием”. Думаю, что эта работа в ближайшее время будет закончена, должность заместителя (главы города, который курирует этот блок.— «Ъ-Прикамье») будет упразднена»,— пояснил господин Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Перми отметил также, что из девяти заместителей мэра, с которыми он начинал работать, придя на эту должность в 2020 году, сейчас осталось только шесть.

В функционально-целевой блок администрации «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием» входят управление капитального строительства, департамент экономики и промышленной политики, а также управление по экологии и природопользованию. С 2020 года работу блока курировал замглавы города Виктор Агеев. 1 февраля он покинул эту должность, но остался советником мэра.