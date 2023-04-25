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На Кубани власти готовят проекты рекультивации пяти свалок

В текущем году власти Краснодарского края проектируют рекультивацию пяти свалок на территории региона. Сейчас идет разработка необходимой документации, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Ликвидация объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, Анапе и Апшеронске.

«Ряд документов уже находится на завершающих стадиях и проходит Главгосэкспертизу и Государственную экологическую экспертизу»,— цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина.

Власти рассчитывают на получение федеральной поддержки для ликвидации свалок в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Крымске. В селе Кабардинка мусорную свалку убирают в рамках «Генеральной уборки». В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе работы запланированы по национальному проекту «Чистая страна».

Анастасия Назарова

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