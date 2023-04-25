Регоператора ТКО в кыштымском кластере уличили в навязывании невыгодных договоров

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в кыштмском кластере – ООО «Спецвервис» из-за нарушения закона «О защите конкуренции». Компания навязывала местным жителям и организациями невыгодные договоры, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС установило, что условия договора публичной оферты не соответствуют требованиям формы типового контракта на оказание услуг по обращению с ТКО, утвержденной федеральным правительством, в части способа складирования отходов и обязанности регоператора принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров.

«Действия ООО „Спецсервис“ по навязыванию невыгодных условий договоров публичной оферты для физических лиц и юридических лиц могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга лиц»,– считают в Челябинском УФАС. Компании предписано внести изменения в договор, а также скорректировать уже заключенные с контрагентами контракты. Регоператор должен исполнить предупреждение до 30 июня. Если этого не произойдет Челябинское УФАС возбудит в отношении «Спецсервиса» антимонопольное дело.