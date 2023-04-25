В Краснодаре водитель иномарки сбил пешехода насмерть и врезался в столб

В Краснодаре устанавливают обстоятельства смертельной аварии, при которой мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota, сбил женщину-пешехода, после чего врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным ведомства, ДТП произошло ранним утром 25 апреля. Водитель BMW двигался по улице Алма-Атинской в сторону улицы Тульской и при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время полиция города проводит проверку обстоятельств аварии.

Анастасия Донскова

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