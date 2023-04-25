На достройку проблемного дома в Копейске направили 272,6 млн рублей

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области объявил аукцион на достройку проблемного многоэтажного дома по Коммунистическому проспекту, 33 в Копейске. Начальная цена контракта составляет 272,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Незавершенный объект возводило ООО «Фирма Челябстройподрядчик» (входило в группу компаний «Серебряный ключ»), которое в феврале 2020 года было признано банкротом. В 11-этажном жилом доме планируется разместить 171 квартиру общей площадью 7,37 тыс. кв. м. Согласно техзаданию, завершить объект нужно будет до 15 декабря этого года.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело бывшего директора группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он, будучи фактическим руководителем девяти строительных компаний, возводивших 29 жилых домов в Челябинске и Копейске, в 2015–2019 годах похитил средства 2,7 тыс. дольщиков. Общая сумма ущерба составила 3,8 млрд руб.