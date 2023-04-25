Bloomberg заявил о провале попыток ЕС заменить российский газ ветряной энергетикой

Евросоюз не сумел справиться с зависимостью от российского газа с помощью морских ветряных электростанций, заявил аналитик агентства Bloomberg Уилл Матис. Он считает, что план ЕС по наращиванию выработки энергии с помощью ветряных электростанций на фоне постепенного отказа от поставок газа из РФ пока терпит фиаско.

«Европейские усилия по быстрому строительству морских ветряных электростанций, которые должны помочь снизить зависимость от российского природного газа и уменьшить выбросы, вызывающие потепление на планете, терпят неудачу, поскольку разработчики изо всех сил пытаются реализовать проекты»,— отмечает аналитик Bloomberg.

По информации Уилла Матиса, страны Евросоюза на фоне постепенного отказа от закупок российского газа решили попытаться заместить поставки топлива с помощью ветряной энергетики. Этому способствует то, что государства—члены ЕС одновременно стараются снизить выброс углерода в атмосферу, чтобы бороться с глобальным потеплением.

Около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства морских ветроэнергетических установок, чтобы к 2030 году мощность увеличилась до 65 ГВт — примерно в пять раз больше, чем сегодня. Британия также решила построить ветряки, чтобы повысить генерацию на 50 ГВт. Однако 24 апреля европейские лидеры пришли к выводу, что реализовать эти амбициозные планы, скорее всего, в полном объеме точно не удастся, уточняет господин Матис.

Отказ от российских энергоносителей активно обсуждается странами ЕС в рамках санкций, которые вводятся в ответ на проводимую РФ военную операцию на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что ЕС на данный момент уже заметно снизил зависимость от российских энергоносителей.

Александр Кислов