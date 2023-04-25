На трассе М-10 произошла крупная авария с погибшими и ранеными

На 646 км трассы М-10 «Москва—Санкт-Петербург» произошло лобовое столкновение большегруза и легкового автомобиля, в результате аварии несколько человек попали в больницу, минимум один скончался. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области во вторник, 25 апреля.

ДТП произошло около 3:00. Грузовик DAF и Skoda, двигавшиеся во встречном направлении, столкнулись лоб в лоб, причины произошедшего пока не называются. В результате четырех человек, включая двоих детей, госпитализировали, еще один пассажир Skoda, 15-летняя девочка, погибла. По данным издания «Фонтанка», в аварии погиб еще один человек, официально это не подтверждалось. Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

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