В Перми на месяц ограничат движение на Коммунальном мосту

С 29 апреля по 1 июня в Перми из-за планового ремонта временно ограничат движение на Коммунальном мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Движение транспорта на ремонтируемом участке будет осуществляться по двум полосам, по одной в каждую сторону. Для того чтобы максимально сократить сроки работ, ремонт будет вестись круглосуточно тремя бригадами.

На участке от ул. Окулова до ул. Борцов Революции предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев.