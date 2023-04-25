Жители Ижевска могут войти в молодежный парламент при гордуме

В столице Удмуртии проводится конкурс по формированию нового созыва молодежного парламента при городской думе. Участвовать в нем могут ижевчане в возрасте от 16 до 35 лет, которые работают на общественных началах, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В частности, молодежный парламент в составе 35 человек ведет работу в постоянных комиссиях, занимается социальным проектированием и экспертизой по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта. Как отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев, члены молодежного парламента также становятся помощниками депутатов в округах.

При этом участники за время работы в молодежном парламенте должны реализовать в Ижевске минимум один проект. Парламентарии также участвуют в конкурсах на гранты, благодаря которым за последние два года было получено более 4 млн руб. на реализацию проектов.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 5 мая. Кандидатам необходимо представить авторский социальный проект, направленный на развитие Ижевска. Заявки принимаются по адресу: ул. Пушкинская, 276, каб. № 322. Телефон для справок: 41-42-03.